Présidentielle 2024 : « Sonko a négocié sa libération et celle des détenus », selon Cheikh Oumar Sy

La libération du leader de Pastef, Ousmane Sonko, et des détenus dits politiques continuent de faire son bruit. Proche du candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) Amadou Ba, Cheikh Oumar Sy revient sur les tenants et les aboutissants de ces libérations. Selon lui, cette situation a été le fruit « de négociations entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko ».



Il explique, sur Les Echos : « Ils ont négocié ensemble sur des termes et du jour au lendemain, les libérations se sont accélérées, de même que l’amnistie». Il poursuit : « de toutes façons, il sera mis sous le compte du bilan de Macky Sall. Parce qu’il aurait pu éviter tout cela, des acteurs politiques se sont affrontés au point qu’il y ait eu des dégâts matériels et des morts ».



Cheikh Oumar Sy considère que le prochain président doit prendre en compte les problèmes de justice, de droit de l’homme…



Le partisan du candidat Amadou Ba, n’a pas manqué de tacler le candidat de la coalition Diomaye, Bassirou Diomaye Faye. Il lance : « Le parcours d’Amadou Ba n’a rien à voir avec celui de Diomaye. C’est comme en médecine, vous avez en face de vous un médecin, formé avec une expérience de 30 ans et vous choisissez un stagiaire ».



Cependant, le membre de la coalition « Alliance des valeurs éthiques et citoyennes » dixit que si Amadou Ba vient au pouvoir « qu’il les (Sonko et Diomaye) à former un gouvernement d’union ». Iljustifie : « parce que nous avons tous intérêt à travailler pour le peuple sénégalais. Et si le maître les invite, ils n’ont pas à refuser ».



Louant le « parcours et les compétences » d’Amadou Ba, l’ancien parlementaire considère son candidat comme le « meilleur profil parmi les 19 retenus par le Conseil constitutionnel ».