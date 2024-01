Présidentielle 2024: Une délégation de Bassirou Diomaye Faye s’est rendue chez Bougane Gueye Dany

Une délégation du parti dissout Pastef envoyée par Bassirou Diomaye Faye et composée de Yassine Fall vice Présidente de ladite formation, El Malick Ndiaye, Chargé de communication et l’honorable député et mandataire de Ousmane Sonko, Ayib Daffé a rendu visite à Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Gueum Sa Bopp.



Ce pour convaincre le candidat recalé de rejoindre l’ alliance en vue de la Présidentielle de Février 2024.



Une assemblée générale est convoquée samedi par Gueum Sa Bopp à Dakar, réunissant tous les délégués départementaux et communaux à travers le Sénégal. ​À l’issue de cette rencontre, Bougane Guéye Dany se prononcera Samedi prochain en faveur du candidat qu’il va soutenir