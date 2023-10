Présidentielle 2024 : « aucun candidat ne devrait prétendre gagner au premier tour » (Birima Mangara)

L’ex ministre du Budget et candidat déclaré à la présidentielle de 2024, Birima Mangara, a estimé que aucun candidat ne peut gagner au premier tour, au soir du 25 février, ajoutant le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba n’est pas son adversaire direct.



«Amadou Bâ n'est pas mon adversaire. Moi, je n'ai pas de fixation par rapport à tel ou tel autre candidat. Je travaille pour passer le cap du parrainage et pour être présent au premier tour et passer au 2e tour. Je rappelle que dans le contexte politique actuel de notre pays, aucun candidat ne devrait prétendre gagner au premier tour. Soyons tous humble et travaillons», a dit M. Mangara, lors de l'émission Grand Jury de la RFM.



Selon lui, le 2e tour l'élection d'une élection présidentielle s'impose désormais aux pays africains, en particulier au Sénégal. « On le voit dans d'autres pays et dans d'autres démocraties reconnus majeur de par le monde », a-t-il précisé. Le natif de Keur Samba Kane n'envisage pas la victoire d'autres candidats que lui-même le 25 février 2024.



Il s'explique : « Je ne vais pas démissionner de l'Inspection générale d'État pour m'engager en politique pour être un figurant. Donc, je travaille pour mériter ma présence au premier tour et la victoire au premier tour ». Interrogé sur un possible ralliement derrière Amadou Bâ, le ministre a répondu qu'il est venu en politique et aujourd'hui il n'a pas de patron. Il est son propre patron ».