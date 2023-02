Présidentielle 2024: des Dakarois militent pour une seule et unique candidature de l'opposition (micro trottoir)

Les déclarations de candidatures pour la présidentielle de 2024 s'annoncent. Des Dakarois interpellés au micro de PressAfrik, n' y voient pas la nécessité d'en avoir autant. A moins qu'il soit une stratégie pour barrer la route à Macky Sall. Qui, pour le moment entretient le flou sur sa participation pour les prochaines joutes électorales.



A Grand Dakar, les riverains proposent une candidature unique pour l'opposition. Parmi eux, Jean Sambou, la cinquantaine. Trouvé en pleine discussion avec ses collègues, il soutient que : "les multiples candidatures au sein de l'opposition n’ont aucun sens. Ils veulent tous accéder à la chaise présidentielle. Ce qui est impossible".



De l'avis de monsieur Sambou, la stratégie a adopté pour l'opposition est de "penser à former un bloc et désigner un seul candidat capable de diriger le pays. Au cas contraire, ils ne feront que fatiguer la population. S’ils veulent travailler dans l’intérêt du Sénégal, qu’ils désignent un candidat unique. Ça peut être Khalifa Sall, Barthélémy Dias Karim ou Sonko", argue t-il.



Souleymane Ndiaye qui patiente à l’arrêt de bus remarque que "les nombreuses candidatures peuvent bien être bénéfiques. Mais qu’au finish, qu'ils servent à faire partir Macky Sall (président de république du Sénégal). Peut-importe qui seront les candidats définitifs, l’essentiel est de gagner Macky Sall . Tout sauf lui".



De l’autre côté de la rue, au jardin public de Niary Tally, des dizaines de jeunes sont au cœur du débat. Ils sollicitent la candidature unique au sein de l'opposition à savoir Ousmane Sonko.



«L’opposition sénégalaise doit accepter et soutenir qu’il n’existe qu’un seul candidat potentiel. En se référant aux statistiques de la dernière élection présidentielle, on avait vu deux grands leaders dont Ousmane Sonko et Idrissa Seck. Et ce dernier a rallié le camp du pouvoir pour faire son ‘’Mbour’ok sow", déclare Beydi Dieng.



Alors il s'empresse de dire que : " Yewwi Askan Wi, coalition de l'opposition doit reprendre le travail qu’il avait fait lors des élections législatives. C’est-à-dire former un bloc et déclarer un seul et unique candidat qui ne pourrait-être que Ousmane Sonko".