Présidentielle 2024: l'expert électorale Ndiaga Guèye dénonce l'indisponibilité de la carte électorale et le mutisme de l'opposition

L'expert électoral Ndiaga Guèye a décrié l'indisponibilité de la carte électorale à 25 jours du scrutin 2024. Pourtant, selon M. Guèye, l'article L66 du code électoral stipule que : " la liste des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national est définitivement arrêtée et publiée trente jours avant le scrutin par le ministre chargé des élections sous la supervision et le contrôle de la Cena. (...)". Mais, pour l'invité de l'émission Midikeng de ce 31 janvier 2024, cet article n'est pas clair car, "il ne dit pas les modalités de publication, c'est-à-dire, là où on doit la publier ". Il a, aussi, déploré le mutisme de l'opposition sur cette question. Regardez!





Aminata Diouf

