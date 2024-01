Présidentielle 2024: la coalition des pêcheurs met en place une charte à faire signer aux candidats

Les pêcheurs artisanales et industrielles du Sénégal ont lancé ce lundi une coalition pour unir leur force. Au cours de leur rencontre, une charte de 13 points a été mise en place pour la sauvegarde d'une pêche durable.



Leur coordonnateur Mamadou Sarr annonce que cette charte sera présentée à tous les candidats à la présidentielle de 2024 pour signature. Ce, dans le but de protéger, d'organiser et de promouvoir le secteur de la pêche.