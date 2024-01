Présidentielle 2024: les dépôts des maquettes de bulletin de vote prévus ce dimanche

« Suite à la publication par le Conseil Constitutionnel de la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 et pour les besoins de l'impression des bulletins de vote, la Dge porte à la connaissance des mandataires desdits candidats que ses services, sis à l'avenue El hadji Malick SY angle rue 6 (ex-Cité Police), sont ouverts le dimanche 21 janvier 2024 de 08h à 18h pour le dépôt de la version électronique des maquettes de bulletin de vote conformément aux dispositions de l'arrêté n°036714 du 12 décembre 2023 relatif à l'organisation technique de l'impression des bulletins de vote pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 », a indiqué le Directeur général des élections, ce samedi 20 janvier.



Les mandataires des candidats retenus sont ainsi convoqués lundi à 10 heures pour la réunion d'information qui se tiendra à la salle de conférence de la Dge. La rencontre va porter sur les modalités de l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande pris en charge par l'État, l'imprimeur en charge des travaux d'impression des documents pour chaque candidat et l'arbitrage sur les éventuels conflits portant sur les couleurs choisies.