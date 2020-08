Présidentielle Côte d’Ivoire : Guillaume Soro a déposé sa candidature, malgré exclusion de la liste électorale

Les émissaires de Guillaume Soro ont déposé sa candidature pour les joutes électorales d’octobre 2020. C'est ce lundi matin et accompagnés d'une foule en liesse entonnant des chants pro Soro, que les émissaires de Soro Guillaume ont acté les paroles que leur leader soutenaient. Malgré son exclusion des joutes électorales du 31 octobre prochain, Soro semble être déterminé à aller jusqu'au bout.



"Il était le premier candidat déclaré. Ce qui lui a valu la déferlante d'attaques injustifiées que la communauté nationale et internationale a constatées. Chose promise, chose faite", a déclaré la coordonnatrice par intérim de GPS Côte d'Ivoire après avoir été reçue par les responsables de la CEI.



Les noms de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ne figurent plus sur la liste électorale.