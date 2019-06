Présidentielle Mauritanie: Ghazouani remercie ses soutiens

Arrivés deuxième et troisième avec 18 et 17%, Birhan Dah Abeid, militant anti-esclavagiste et Sidi Mohamed Ould Boubacar, ancien Premier ministre, ont déposé des recours en annulation pour fraudes. Mohamed ould cheikh Ghazouani, donné vainqueur avec 52% des voix, s’est exprimé, vendredi soir, au Palais des conférences, au nord de Nouakchott. Lors d'une courte allocution, il a remercié ses soutiens qui ont permis sa victoire.



Il va continuer la lutte [du président Aziz] sur tous les plans, comme par exemple l’éducation, la santé, les infrastructures... C’est pour cela que l’on a voulu soutenir notre président qui est élu.