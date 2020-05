Présidentielle américaine : pour Donald Trump, le coronavirus est une "grande arnaque"

Les États-Unis sont le nouvel épicentre de l’épidémie de coronavirus. Le président Donald Trump, lui, multiplie les séquences pour occuper l’espace médiatique.



Trump s’est rendu en Pennsylvanie. C’est peut-être bien dans cet État que se jouera la présidentielle. Donald Trump y a visité un entrepôt de masques, où tout le monde portait son masque, sauf lui. Il croit que ça laisserait penser qu’il a peur alors qu'il insiste pour que les Américains reprennent leurs habitudes pour faire repartir l’économie. Il ne veut pas donner une image de faiblesse.



Et pendant sa visite la sono crache Macho Man des Village People, une chanson qu’on entend souvent dans ses meetings. Il commence par féliciter les soignants : "Les guerriers de la santé… Ce sont tous des guerriers, quand ils courent vers la mort, comme des soldats qui courent vers les balles. C’est magnifique à voir !"



Mais il minimise les chiffres de la pandémie alors que le modèle de référence prévoit désormais près de 150.000 morts d’ici août. "On a plus de cas que n’importe qui dans le monde. Pourquoi ? Car on fait plus de dépistage. Quand vous testez, vous avez des cas. Quand vous testez, vous trouvez que quelque chose ne va pas. Si on ne faisait aucun test, on aurait très peu de cas."