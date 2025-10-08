Présidentielle au Cameroun: premier meeting de Paul Biya dans le nord à cinq jours du scrutin

Sept ans après sa dernière visite à Maroua, c’était également dans le cadre d’une campagne présidentielle, Paul Biya était de retour dans cette ville du nord hier pour son premier meeting depuis le début de la campagne. Une tradition pour le président camerounais, qui a choisi à six reprises de lancer sa course électorale dans le septentrion.



Cependant, la sérénité qui caractérisait souvent l'alliance entre Paul Biya et cette région est aujourd'hui ébranlée selon les observateurs, … la rupture avec des partis alliés ayant Fragilisé cette relation. Malgré tout, les militants qui ont fait le déplacement au stade Yaya Daïrou ont tenu à rappeler leur attachement à « l'homme du renouveau », comme le qualifient ses partisans. Le président du Cameroun de retour en campagne dans une ville du nord du pays, rapporte notre l'un de nos correspondants sur place, Richad Onanena.



Drapé dans un somptueux boubou à l'effigie de Paul Biya, le griot Moustapha souffle de toutes ses forces dans une trompette qui fait la moitié de sa taille. Le griot dit avoir été touché par le discours de son champion. « C'est un bon discours ». À Maroua, Paul Biya, en costume noir, a tenu en haleine les milliers de supporters venus pour l'écouter. « J'ai une occasion de vous dire que ma détermination à vous servir demeure intacte. Je voudrais le réaffirmer aujourd'hui ».



Alors que l'alliance entre Paul Biya et le Septentrion est décrite comme fragilisée, notamment en raison de la rupture avec deux fidèles alliés qui se présentent contre lui, les militants du nord du pays, du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) se disent sereins quant au verdict des urnes. « Je vous l'assure, nous allons gagner ces élections d'octobre 2025 ». « Avec lui, nous avons espoir, parce que nous ne pouvons pas donner le pouvoir à des aventuriers ».



Un premier Meeting à cinq jours du scrutin prévu ce dimanche, à l'issue duquel rien n'a filtré sur un éventuel prochain meeting de Paul Biya, 43 ans au pouvoir et candidat à sa propre succession pour un huitième mandat.



Du côté de l'opposition

Face à lui, officiellement, onze candidats, dont deux qui ont déjà annoncé se désister au profit d’un autre Bello Bouba Maïgari. Le mouvement politique Stand up for Cameroon qui lui n’a pas de candidat a diffusé ce 7 octobre une déclaration pour dénoncer un jeu biaisé, du code électoral jusqu’aux aspects pratiques de la proclamation des résultats.



Pour Paul Tchokoua de Stand Up for Cameroon, il ne s’agit pas d’appeler les électeurs à l’abstention, mais à voter en ayant à l’esprit, selon le mouvement, que les règles du jeu ne sont pas démocratiques. Il l'a expliqué à notre envoyée spéciale à Yaoundé, Amélie Tulet.