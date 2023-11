Présidentielle au Liberia: entre George Weah et Joseph Boakai, le second tour s'annonce serré

Près de 2,4 millions d’électeurs sont appelés aux urnes ce mardi, pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant, Georges Weah, brigue un second mandat. Face à lui, un routier de la politique libérienne : Joseph Boakai. Même scénario qu’au second tour de la présidentielle de 2017. Mais depuis, le contexte et les deux personnages ont changé. Et les résultats du premier tour du 10 octobre dernier étaient serrés.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">