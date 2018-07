Présidentielle au Mali: ce qu’il faut savoir sur le scrutin

S'ils sont 24 candidats en lice, les deux principaux challengers restent, comme en 2013, Ibrahim Boubacar Keita, l'actuel président, candidat à sa succession et Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition. Mais d'autres candidats pourraient créer la surprise, comme l'ancien Premier ministre Cheikh Modibo Diarra ou le riche homme d'affaires Aliou Diallo.



Au total, 8 millions 462 électeurs sont appelés à se prononcer ce dimanche, mais tous les bureaux de vote seront-ils ouverts ? Lors des deux dernières élections en 2013 et 2016, ce n'était pas le cas, selon la Minusma, la mission de maintien de la paix. Et depuis, la situation sécuritaire s'est dégradée.



Les 140 000 réfugiés de la crise malienne sont également appelés à voter. A Mbera en Mauritanie, des bureaux de vote ont été ouverts à proximité du camp. Mais d'autres réfugiés comme au Niger par exemple devront se rendre à l'ambassade dans la capitale pour voter, selon la Commission nationale des réfugiés du Mali.



Une fois toutes les voix rapatriées et compilées à Bamako, les résultats provisoires doivent être proclamés dans un délai de 5 jours après la date du scrutin selon la loi électorale.