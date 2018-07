Présidentielle au Mali: la fiabilité du fichier électoral contestée

Voulant éviter à tout prix le déraillement du processus électoral à quelques heures du scrutin, des partenaires du Mali ont pris de l’initiative.



Citons le représentant spécial des Nations unies au Mali, Mahamat Saleh Annadit, le représentant de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), de l’Union africaine, de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Union européenne. Tous ensemble ont rencontré le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga. Ils lui ont demandé de bien vouloir recevoir les 24 candidats ou leurs représentants pour évoquer la question du fichier électoral.



C’est désormais acquis, la rencontre aura lieu ce samedi 28 juillet. Parmi les candidats ou leurs mandataires, il y a deux blocs.



Le premier, composé d’environ 12 candidats, estime que le fichier électoral est « crédible » après une rencontre avec le délégué général aux élections chargé justement de ce fichier.



Le second bloc est constitué, entre autre, autour du chef de file de l’opposition malienne et candidat à la présidentielle, Soumaïla Cissé. Pour ce camp, le fichier électoral « n’est pas crédible ». Comment le rendre alors crédible à 24 heures du scrutin ? Que vont réclamer les opposants ? « Nous avons notre stratégie, explique l’un des candidats qui précise tout de suite, nous ne voulons pas du tout prendre en otage les élections, nous voulons tout simplement des élections crédibles ».



Un scrutin sous haute sécurité



Pour ce scrutin à hauts risques, le gouvernement assure avoir mis sur pied un dispositif de sécurité extrêmement complet. 11 000 gendarmes et policiers ainsi que plus de 10 000 militaires, essentiellement dans le centre du pays, sont mobilisés pour notamment sécuriser les bureaux de vote. La Minusma viendra renforcer le dispositif, tandis que la force Barkhane se tient prêt à intervenir en cas de besoin.