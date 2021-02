Présidentielle au Niger: un 2e tour sans grande affluence dans les bureaux de vote à la mi-journée

Au Niger, près de sept millions et demi d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour de l’élection présidentielle, ce dimanche 21 février, qui oppose le candidat Mohamed Bazoum du PNDS, parti au pouvoir, à l'opposant et ancien président Mahamane Ousmane. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, qui ne se présente pas au terme de ses deux mandats consécutifs autorisés par la Constitution, laisse entier à son successeur deux défis majeurs: la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le terrorisme jihadiste.

Rfi

