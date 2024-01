Présidentielle au Sénégal: Khalifa Sall est sûr qu’il y aura un second tour et qu’il y sera Parce qu’il revendique 57 ans de militantisme et qu’il a été deux fois maire de Dakar, de 2009 à 2018, Khalifa Sall, le leader de la plate-forme Taxawu Sénégal, se dit certain de se qualifier pour le second tour de la prochaine présidentielle. « Tout le monde sait qu’il y aura second tour, c’est la réalité du moment, et je sais que j’y serai », déclare-t-il à RFI et France 24 dans une interview accordée à Saint-Louis du Sénégal. Et qui sera, selon lui, son adversaire du second tour ? « Peu m’importe celui que j’aurai en face de moi ».

À la question : « Espérez-vous attirer les électeurs orphelins de Karim Wade ? », Khalifa Sall réplique : « Il ne faut pas avoir un comportement de charognard. On est solidaire de Karim et, pour l'instant, on le soutient dans son combat pour intégrer le dispositif électoral ».



RFI & France 24 : Khalifa Sall, vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle prévue le 25 février prochain. Vous n'êtes pas seul sur la ligne de départ. Il y a vingt candidats au total, mais manquent à l'appel deux des poids lourds de la politique sénégalaise, à savoir Ousmane Sonko et Karim Wade. Est-ce que ça veut dire que cette élection, avant d'avoir lieu, est d'ores et déjà tronquée ?



Khalifa Sall : Merci beaucoup de cette opportunité qui m'est offerte par vos deux organes pour parler aux Sénégalais, à l'Afrique et au monde. Maintenant, vous me dites que nous allons aborder un scrutin tronqué. C'est votre mot. C'est vrai que cette élection est assez particulière. Sa première particularité, c’est que c'est la première fois qu'un chef d'État sortant n'est pas candidat et que c'est lui qui va organiser cette élection.



Donc c'est pourquoi nous avons tous espoir que là, cela se passera sans qu'il y ait trop de dommages, sans qu'il y ait trop de contraintes. En tout cas, [Macky Sall ] s'est engagé à organiser des élections sereines et sincères. Qu'il manque Karim Wade et Ousmane Sonko, c'est quelque chose de regrettable, parce que ce que nous aurions souhaité, c'est qu'il y ait tout le monde, que tous ceux qui prétendent postuler à servir ce pays puissent le faire à travers ce scrutin. Vous comprenez que c'est quelque chose que nous regrettons pour la vitalité démocratique, pour le jeu démocratique, et nous sommes de tout cœur avec tous les combats qu’ils mènent tous pour pouvoir intégrer le dispositif.

La surprise en fait, la vraie surprise du 20 janvier, c'est le rejet de la candidature de Karim Wade dont le parti avait accepté, pourtant, de participer au dialogue national de juin dernier à vos côtés aussi, avec votre parti Taxawu Sénégal.



Est-ce que vous pensez, comme Karim Wade, que c'est un coup bas de la part d'Amadou Ba et du parti au pouvoir ?





La nationalité ?



Voilà, la nationalité, parce qu’il avait conscience de la situation et je crois qu'il s'est donné les moyens d'y participer. C'est une manœuvre de qui ? C'est vrai, les accusations fusent, hein ? À chaque fois, il faut trouver les auteurs et je crois que la commission d'enquête parlementaire qu'ils ont initiée pourrait contribuer à élucider ce qu’il s’est passé réellement.



Alors cette commission d'enquête, le principe en a été accepté, est-ce que vous êtes solidaire de cette démarche qui a été prise à l'initiative du PDS de Karim Wade et est-ce que cela pourrait entraîner un report de la présidentielle ?



Nous sommes solidaires de tous les combats que nos amis, nos frères et nos camarades de lutte mènent pour préserver, protéger leurs droits. Karim doit participer, devait participer à cette élection. Qu'il puisse se battre aujourd'hui est normal et nécessaire et compréhensible. Donc maintenant... La question que vous avez posée, c’est ? Est-ce qu'on va vers un report éventuel de la présidentielle ? Je ne pense pas que ce soit la solution. Tout le monde sait que je suis contre le report. C'est ma position personnelle et on ne reporte pas une élection à 31 jours. Nous sommes à 31 jours du scrutin. Ce serait sur quelle base ? Qu'est-ce qui conduirait, qu'est ce qui justifierait, qu'est ce qui expliquerait un report ? J'aimerais bien en avoir les raisons. Parce que c'est ça le vrai problème, qu'est ce qui le justifierait ?



Alors le fait est que la mise à l'écart de Karim Wade fait que les gens qui auraient voté pour lui vont voter pour d'autres. Est-ce que vous espérez profiter de cette situation pour attirer des électeurs potentiels de Karim Wade, notamment ceux qui ne veulent plus du régime en place, et ceux qui ont peur d’Ousmane Sonko ?



Karim Wade se bat, il ne faut pas qu'on ait un comportement de charognard. Pour l'instant, il mène un combat. Ce combat, nous en sommes solidaires. Il s'agit pour nous de le soutenir et de l'encourager à se battre. Le moment venu, quand il faudra aller au scrutin et qu'il faudra discuter, ce sera une seconde étape. Mais aujourd'hui, il n'est pas dans nos intentions de parler, d'aller travailler l'électorat de Karim. Pour l'instant, on le soutient et on est à ses côtés pour son combat.



Jusqu'au mois de juin dernier, Khalifa Sall, c'est-à-dire jusqu'au dialogue national initié par le président Macky Sall et auquel vous avez accepté de participer, vous étiez dans la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi aux côtés d'Ousmane Sonko. Alors pourquoi avez-vous rompu ? Est-ce que c'est pour des raisons idéologiques ou est-ce que c'est tout simplement parce que votre présence au dialogue national était le prix à payer pour être candidat ?



D'abord, je voudrais préciser que nous n'avons pas rompu avec Yewwi. Yewwi avait des statuts, des textes de code de conduite et des règles et nous avons été respectueux de ces règles. Il respecte ma position comme je respecte la sienne, parce que pour aller au dialogue, c'est une décision de chaque formation politique de la coalition. On n'a jamais dit, dans le texte de Yewwi, qu'il fallait une décision unanime pour aller au dialogue ou pas. Surtout que pour l'élection présidentielle, chacun a le droit d'être candidat ou non. Donc ce sont des choix que nous avons faits et que nous assumons. Nous avons été au dialogue, pas parce qu'il y avait l'élection présidentielle, mais parce que d'abord, nous croyons au dialogue politique dans ce pays. C'est important. D'abord, j'ai dialogué alors que j'étais en prison, j'ai participé à tous les dialogues alors que j'étais en prison. Je n'étais pas candidat et pourtant j'étais là, j'étais à tous les dialogues. Aujourd'hui, le président nous a conviés à ce dialogue. Nous y sommes allés.



Alors ne craignez-vous pas pendant cette élection d'être broyé par la machine électorale du camp présidentiel ? Je vous vois sourire, sans doute parce que vous avez une longue expérience électorale, mais c'est vrai, il y a quand même une machine dans le camp d'en face. Vous êtes en situation de faiblesse, non ?



Pas du tout. Pourquoi serions-nous en position de faiblesse ? C'est une élection présidentielle, c'est un problème de personne. Ce sont des hommes et des femmes qui se présentent à nos concitoyens pour solliciter leurs suffrages à travers des projets, des programmes qu'ils vont leur proposer. Il s'agit de crédibilité, il s'agit de compétences, il s'agit de capacité et je suis très bien placé pour être le prochain président de la République du Sénégal. J'y suis préparé, je connais ce pays, je connais l'État et j'ai tous les atouts pour être élu. Je n'ai aucune inquiétude face au pouvoir.



Même face à Amadou Ba ? Est-ce que ce n'est pas un adversaire redoutable, le Premier ministre ? Je vous vois à nouveau sourire, pourquoi ? Vous ne le craignez pas ?



Il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires, jamais, c'est de la politesse, c’est de la correction. Il faut toujours respecter ses adversaires. Mais quand vous parlez d’être broyé ou d'être laminé, je pense que même là, le camp d’en face connait la réalité politique du moment.



Vous qui avez une longue expertise politique, de qui vous vous sentez le plus proche ? De la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar ou de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi ?



Je suis dans l'opposition depuis 24 ans. Je suis le plus ancien opposant depuis que le PS a perdu le pouvoir. Je suis dans l'opposition. J'ai eu tous mes mandats en étant opposant. J'ai été élu et réélu député, j'ai été élu et réélu maire de Dakar, toujours en étant dans l'opposition, je n’ai pas besoin d'aller à Benno [Bokk Yakaar]. Donc je reste dans l'opposition. Je suis lié par les contrats moraux que nous avons signés au niveau de l'opposition, que ce soit dans le F24 et autres, ça m'engage. J'ai apposé ma signature.

Alors vous vous battez, comme vous l'avez dit, pour gagner, mais si jamais vous n'y parvenez pas, si jamais, par exemple, vous ne parvenez pas au second tour… Je ne l'envisage même pas.



Est-ce que vous pourriez faire une alliance électorale avec peut-être, justement, les gens de Yewwi Askan Wi, puisque vous n'êtes pas de Benno Bokk Yakaar ?



Je ne l'envisage pas, je n'envisage pas d’être absent. Je serai au second tour.



Il y aura un second tour, pour vous ?



Forcément. C'est la réalité politique du moment. Ceux qui vous disent, le premier tour… Bon, vous savez, il n’est pas interdit de rêver. Tout le monde sait qu'il y aura un second tour dans ce scrutin. On n'a jamais eu un scrutin aussi ouvert.



Et qui voyez-vous en face de vous au second tour ?

Personne et je sais que j'y serai inch’Allah, peu importe celui que j’aurai en face de moi.



Venons-en à un sujet, hélas, triste : les jeunes Sénégalais qui partent en pirogue, au péril de leur vie, chercher un avenir meilleur en Europe. Les gouvernements ici et ailleurs, disent que oui, il faut créer des emplois, que les jeunes vont rester, mais on a l'impression que c'est une fatalité. Est-ce qu'à vos yeux c'est une fatalité, ou est-ce que vous avez la solution miracle pour endiguer ce flux ?



Ce n'est pas une fatalité. Vous savez ce que me disent les jeunes ? On n'a aucune envie d’aller faire du « Barça ou Barsakh » [« Barcelone ou la mort »], aucune envie. Ils n'ont connu que la terre, l'agriculture, aujourd'hui ils sont laissés à eux-mêmes. Il y a des surfaces, des superficies énormes, qui ne peuvent pas être aménagées ou exploitées. Ces jeunes n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de moyens sûrs, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Il vaut mieux mourir plutôt que de rester dans certaines situations, c'est ça le problème. La question, elle est économique et sociale, la solution sera économique et sociale. Développer ce pays dans son hinterland, faire en sorte que les gens aient les moyens de vivre et de travailler pour garder leur dignité, voilà le problème. Et on n'a pas besoin de vous pour ça. 