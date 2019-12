Présidentielle en Algérie: moins de 40% de votants, un taux historiquement bas

Ce taux de participation a été attendu. Les autorités l’ont donné un peu après minuit alors que quatre des cinq candidats avaient annoncé soit leur victoire, soit leur participation au second tour. Des déclarations contradictoires qui ont accentué la confusion.



L’autorité d’organisation des élections a fini par annoncer qu’il y avait eu 39,93% de participation, soit dix points de moins qu’en 2014. C’est surtout le taux de participation le plus bas pour un scrutin présidentiel en Algérie. Au total, ce sont 9,6 millions d'électeurs qui ont voté, sur 43 millions d'inscrits.



Dès le début de la soirée, les représentants de l’autorité d’organisation des élections déclaraient qu’un taux de 40% serait « appréciable ». Une manière de botter en touche et de refuser de reconnaître que l’élection n’a pas suscité l’engouement général que prétendaient les autorités.



Les résultats seront donnés ce vendredi après-midi par la même autorité, à 14h (TU). Un appel à manifester est lancé pour la 43e semaine consécutive.



■ Scrutin perturbé en Kabylie



L'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) affirme que le vote a dû être interrompu, d