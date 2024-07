Présidentielle en Mauritanie : EL Ghazouani arrive en tête avec plus de 56% des suffrages (CENI)

La Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI) mauritanienne a sorti les résultats provisoires de l’élection présidentielle. Le président sortant, Mohamed Ould EL Ghazouani arrive en tête avec plus de 56% des suffrages. Il sort ainsi vainqueur de ce scrutin et est assuré de briguer un second mandat si ces résultats sont confirmés.



Son principal challenger, Birame Dah Abeih connu pour son militantisme anti-esclavagiste, se retrouve avec 22,1% des suffrages et arrive en deuxième position. Ces résultats provisoires

ont été rendus publics par la CENI en présence de ses membres.