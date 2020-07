Présidentielle en Ouganda: le président Museveni en lice pour briguer un sixième mandat

.En Ouganda, 80% de la population n'a connu que Yoweri Museveni à la tête du pays. Il est désormais l'un des plus anciens présidents au pouvoir en termes de longévité sur le continent, derrière le président Teodoro Obiang Nguema de Guinée-Bissau, Paul Biya du Cameroun et Denis Sassou-Nguesso du Congo.



Yoweri Museveni est au pouvoir depuis 1986, quand après cinq années passées dans la brousse, l'Armée de résistance nationale qu’il dirigeait a pris le pouvoir par un coup d'État, renversant Milton Obote.



Des débats sur la limite d'âge lors du scrutin de 2016 avaient créé des tensions. Le pouvoir est toutefois parvenu à modifier la Constitution l'année dernière afin de permettre à Museveni de pouvoir briguer un nouveau mandat.



Qui face à Museveni ?



Des interrogations sur son état de santé se font régulièrement entendre. Il avait été question de préparer son fils à sa succession, mais ce dernier n'obtient pas l'adhésion générale, notamment dans les rangs de l'armée.



D’autres candidatures à la présidentielle ont déjà été annoncées. Il y a notamment celle de Bobi Wine, le chanteur populaire devenu député. Ce dernier est devenu le porte-parole d'une jeunesse désabusée par le régime autoritaire de Museveni et il a fait l'objet de nombreuses menaces physiques et judiciaires. Quant à Kizza Bezigye, l’opposant historique, il ne s'est pas encore prononcé. Il pourrait faire cavalier seul ou s'allier à Bobi Wine.