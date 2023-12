Présidentielle en RDC: le nom du vainqueur de l'élection connu en principe dimanche

Dix jours après le début du vote, la RDC attend toujours d’avoir officiellement le nom du vainqueur de cette présidentielle. Le pays suit l’annonce au compte-gouttes des tendances partielles par la Commission électorale qui, chaque jour, à la télévision nationale, égraine les chiffres centralisés au centre Bosolo, au cœur de la capitale.



À Kinshasa, la vie suit son cours. Plusieurs missions d’observation ont d’ailleurs noté le calme ambiant et relevé que les réseaux internet et la téléphonie n’avaient pas été coupés pendant cette période électorale.



Du côté de l’opposition, si l’on a annoncé des rassemblements à venir, aucun mot d’ordre n’a encore été donné depuis mercredi, et les échauffourées qui ont opposé des partisans de Martin Fayulu et les forces de l’ordre avant le début d’une marche prévue par une partie de l’opposition pour appeler à l’annulation de ces élections.



Le pouvoir, lui, affiche un visage serein avant l’annonce prévue dimanche. « On est confortable », confie un proche du président candidat.