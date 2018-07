Présidentielle en RDC: suite des consultations au Front commun pour le Congo

Selon plusieurs membres du Front commun pour le Congo, à ce stade des consultations, plusieurs groupes ont avancé le nom de Joseph Kabila comme candidat valable à la prochaine présidentielle. L'actuel chef de l'Etat serait donc le seul à répondre aux onze critères fixés par lui pour prendre sa relève. Ça c'est pour l'option zéro.



Mais au cas où réellement il ne se présenterait pas au scrutin du 23 décembre prochain, d'autres noms devraient être proposés. Et des membres de l'entourage immédiat du président Kabila seraient en train de courtiser les différentes délégations qui défilent à la ferme privée du chef de l'Etat.



Ministres en fonction, collaborateurs du président, animateurs des institutions, etc., ils sont nombreux à prétendre à la candidature unique du Front commun pour le Congo à la magistrature suprême, chacun avec ses arguments. Et c'est le moment choisi pour les uns de verser dans la spéculation et dans les enchères. Certains parlent de leur poids politique, d'autres évoquent leurs compétences ou encore des capacités de rassembleur ou de patriotisme.



On attend donc d'être fixé d'ici le 8 août, date butoir du dépôt des candidatures à la présidentielle.