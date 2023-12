Présidentielle en RDC: victoire de Félix Tshisekedi avec 73,34% des suffrages (résultats provisoires)

Il n'y avait pas de suspense, eu égard aux tendances publiées par la Céni, depuis plus d'une semaine.



Selon les chiffres dévoilés par la centrale électorale ce dimanche après-midi, l’écart est considérable entre Félix Tshisekedi et ses poursuivants directs. Moïse Katumbi se positionne en deuxième place avec 18 %, soit plus de 3 200 000 voix.



L'ancien gouverneur a particulièrement performé dans la partie Sud-Est du pays, sa région d'origine, et s'est imposé en tête, dans cinq des vingt-six provinces dont le Lualaba, le Haut-Lomami, le Tanganyika et le Haut-Katanga. La province du Maniema lui a également accordé sa confiance.



Martin Fayulu qui avait occupé la deuxième place lors de la présidentielle de 2018, se retrouve cette fois-ci en troisième position avec seulement 960 400 voix, ne franchissant pas le seuil symbolique du million de votants. Les résultats de la Céni indiquent qu'il arrive en tête uniquement dans la province du Kwilu.



Une des surprises de ces élections est la performance de l'ancien Premier ministre, Adolphe Muzito, qui totalise plus de 200 000 voix, lui assurant la quatrième position avec 1,1% des suffrages.



Quant au lauréat du prix Nobel de la Paix, Denis Mukwege, ses résultats sont bien en deçà des attentes de ses partisans, avec seulement 39 000 voix.



Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege ainsi que six autres candidats refusent de reconnaître ces résultats et appellent à la réorganisation des élections, excluant même la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle.



Ambiance festive au QG de campagne de Félix Tshisekedi



Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une ambiance festive, ici, au quartier général de campagne du président Tshisekedi sur le boulevard du 30 juin au cœur de la capitale congolaise, rapporte notre envoyée spéciale, Paulina Zidi.



Plusieurs centaines de partisans ont bravé les gouttes de pluie qui tombent sur Kinshasa pour célébrer la victoire de leur champion, « une victoire sans appel », précisent plusieurs militants.



C’est sur des écrans géants que la proclamation des résultats a été suivie en direct et il y a deux explosions de joie : à l’annonce score du candidat numéro 20, celui de Félix Tshisekedi mais aussi quand Denis Kadima, président de la Céni, a officiellement déclaré sa victoire à cette présidentielle. Des acclamations, des feux d’artifice et beaucoup de chants.



Ensuite, le président est venu saluer la foule au balcon de son quartier général. Il a prononcé un discours, un message adressé directement au peuple congolais.



« Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour consolider notre jeune démocratie. Vous avez relevé toutes les tentatives de sabotage de cette élection, une occasion de défendre notre terre, précieux héritage de nos pères fondateurs. C’est la victoire de la solidarité des Congolais de l’Est, du Nord, du Sud et de l’Ouest », a déclaré Félix Tshisekedi.