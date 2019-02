Présidentielle sénégalaise: La mission d'observation de l'UE déplore l'absence de candidatures féminines

La cheffe de la délégation de la Mission d'observation de l'Union européenne, Elena Valenciano, a déploré l'absence de candidatures féminines à l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février 2019, saluant également la transparence du processus, face la presse mardi.



"Au Sénégal, les femmes peinent à obtenir leur place dans la vie publique, comme l'illustre l'absence de candidate à l'élection présentielle actuelle. Ceci, en dépit de la ratification des principaux instruments internationaux en la matière, la reconnaissance des grands principes dans la Constitution, des avancées évidentes dans la législation et la représentation politique", a regretté Mme Valenciano.



"Le scrutin était calme et transparent, et a été caractérisée par une forte mobilisation des électeurs. Dans l'ensemble, les procédures de dépouillement ont été conduites de manière transparente et ordonnée", a salué la cheffe, qui a, par ailleurs, déploré le manque de dialogue entre l'opposition et la majorité.