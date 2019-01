Présidentielle sénégalaise: Le C25 France va manifester le 30 janvier devant le parlement français

Les représentants du Comité des 25 candidats recalés au parrainage (C25) en France dit avoir obtenu une autorisation de la préfecture de police de Paris pour l’organisation d’un grand rassemblement public devant le parlement Français, selon un communiqué signé du coordonnateur, Ousseynou Seck .



L'objectif de cette manifestation est de porter à la connaissance du monde entier les violations graves et répétitives des principes et valeurs qui fondent la démocratie Sénégalaise. "Le régime de l’actuel président Macky Sall plonge le Sénégal dans une crise politique sans précédent", dit-il.



Selon M. Seck, "des candidats de l'opposition sont éliminés sans raisons, d’autres exilés sans motif, une justice couchée, des forces de défense et de sécurité aux ordres d'un parti au pouvoir clanique et sectaire, le Sénégal est devenu un pays à risque".



"La manifestation aura lieu le 30 janvier, de 13h00 à 18h00 à la place des invalides, sous la présence effective de leaders membres du C25 Sénégal", indique le communiqué transmis à pressafrik.



Il affirme que "cette grande mobilisation sonnera comme le début d'une longue série d’actions à l'international que le C25 France compte déployer auprès de la communauté internationale(partenaires techniques et financiers du Sénégal…), appelant "tous les sénégalais de l’intérieur comme de l’extérieur à organiser la résistance contre cette tyrannie en escalade".