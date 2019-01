Présidentielle sénégalaise: le Pds ne va pas soutenir un autre candidat

Le Secrétaire national en charge de la Diaspora du Parti démocratique sénégalais (Pds) en membre du comité directeur, Pape Saer Guèye a affirmé que le parti ne va pas soutenir un autre candidat à l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février, après l'invalidation de la candidature de Karim Wade par le Conseil constitutionnel.



"Soutenir un autre candidat serait synonyme d'abdication dans le combat qu'ils sont en train de mener pour le retour d'exil de Karim Wade. On n'a pas de plan B ni de plan C. On ne soutient pas un autre candidat", a précisé M. Guèye.



Et de poursuivre: "On ne va pas aider Macky Sall à satisfaire sa commande. Nous n'allons pas montrer à l'opinion nationale et internationale qu'on est aussi faibles pour s'agenouiller devant les désirs de Macky Sall. On ne le fera pas", clarifie-t-il.



Certains membres du Pds dont Mamadou Lamine Massaly ont appelé à soutenir Me Madické Niang. "Si le Pds est conséquent avec lui, il doit accorder un soutien à Me Madické Niang. On doit cesser les attaques contre lui, il n'est pas notre ennemi", dira-t-il.