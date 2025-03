Press-Check : Faux, le prix de l’électricité au Sénégal n’a pas baissé !

Facture courant bou Joggé

👉🏽 Janvier 25000 FCFA

👉🏽 Février 19000 FCFA

👉🏽Mars 7000 FCFA



wala yëggoo leen ko ? pic.twitter.com/hM2Zs1zQ2p

— Khadim Bamba FALL🇸🇳 (@XaadimbambaFaal) March 16, 2025



Depuis quelques jours, une rumeur concernant une baisse du coût de l’électricité au Sénégal circule intensément sur les réseaux sociaux. Relayée par plusieurs internautes, cette information suscite des réactions diverses. Mais qu’en est-il réellement ? Une vérification s’impose.PressAfrik n’a pas pu identifier l’origine exacte de cette rumeur. Toutefois, plusieurs comptes influents sur Facebook, dont celui de Maty Sarr Niang, ont contribué à sa diffusion.Sur sa page Facebook, la journaliste affirme que le prix de l’électricité a baissé et que cette réduction n’a aucun lien avec la période de fraîcheur actuelle. Selon elle, une recharge de 10 000 FCFA permettrait désormais d’obtenir 100 kWh. Elle évoque également un « projet » à l’origine de cette mesure. Son post, publié ce week-end, a été partagé plus de 100 fois et a recueilli plus de 2 300 mentions « J’aime ».Sous cette publication, les réactions sont partagées. Certains internautes, comme Mouhamadane Fall, estiment que cette baisse est uniquement due à la période de fraîcheur. D’autres, comme Gala Seck, plus sceptiques, affirment qu’une seule facture ne peut pas être la preuve d’une baisse des tarifs. Il souligne que si une telle décision avait été prise, elle aurait été communiquée par les autorités compétentes et non par des internautes.Par ailleurs, des utilisateurs ont partagé des captures d’écran pour appuyer les propos de Maty Sarr Niang. C’est le cas de Seydou Sylla, qui affirme avoir rechargé 10 000 FCFA le 5 mars 2025 et obtenu 102,4 kWh.Khadim Bamba Fall, coordonnateur national des Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) des Sénégalais de l’Extérieur et des Migrants, a également réagi. Dans une vidéo publiée sur TikTok, il présente les factures d’un internaute pour les mois de janvier, février et mars, avec des montants de 25 000 FCFA, 19 000 FCFA et 7 000 FCFA, ce qui, selon lui, confirmerait une baisse du prix de l’électricité.La page Bambey TV s’est aussi impliquée dans le débat. Toutefois, sous l’un de ses posts, un internaute a affirmé avoir échangé avec le compte officiel de Senelec, qui lui aurait indiqué que le coût de l’électricité n’a pas changé.Certains internautes, comme Sokhna Diaretou, reprochent aux médias de ne pas avoir relayé cette information, mettant en doute leur crédibilité. D’autres, comme Samba Seck, tournent la situation en dérision dans une courte vidéo, se demandant ironiquement pourquoi une baisse des tarifs serait cachée au public.La Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE), seule entité habilitée à fixer les prix de l’électricité, indique que les derniers tarifs en vigueur datent du 1er janvier 2023. Ces informations sont disponibles sur son site officiel. PressAfrik a également joint le chef du service de communication externe de la Senelec, Abdou Karim Ndiaye, le lundi 17 mars 2025. Celui-ci n’a ni confirmé ni infirmé la rumeur. Toutefois, il a promis une communication officielle de la société.À ce jour, aucune annonce officielle n’a été faite concernant une éventuelle baisse du coût de l’électricité en 2025.Aucune communication officielle ne confirme une baisse des tarifs de l’électricité au Sénégal. Les tarifs en vigueur sont ceux publiés par la CRSE en janvier 2023, et aucune mise à jour récente ne corrobore les affirmations relayées sur les réseaux sociaux.Alors en l’absence de communication officielle de la Senelec ou de la CRSE, cette rumeur doit être considérée avec prudence. Les variations observées par certains internautes sont liées à des facteurs temporaires et climatiques, comme la période de fraîcheur, plutôt qu’à une révision des tarifs, nous confie un expert.