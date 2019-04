Prestation de Serment : Macky Sall réitère son appel au dialogue

Le président de la République, Macky Sall réélu, a officiellement prêté serment ce mari 2 avril 2019 à la salle du Centre des Expositions de Diamniadio. À l’occasion, il a réitéré son appel au dialogue qu’il considère comme une mission au « service du bien ».



« Je renouvelle en conséquence mon appel au dialogue ouvert à toutes des forces vives de la Nation sénégalaise, sans exclusive. Un dialogue constructif à toutes les forces politiques, économiques et sociales », lance le Président Macky Sall officiellement installé dans ses fonctions ce mardi 02 avril 2019.



Non sans rappeler qu' : « à la tête de l’Etat, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de cette charge. C’est une mission au service du bien ».