Prestation de serment : Bassirou Diomaye Diakhar Faye 5e président du Sénégal !

Une nouvelle ère s'ouvre ce mardi 2 avril 2024 au Sénégal. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, âgé de 44 ans, va prêter serment ce matin. Le Président sortant Macky Sall va passer le témoin au plus jeune président sénégalais. La cérémonie d'investiture aura lieu au Centre International Abdou Diouf de Diamniadio ( Cicad).



La passation de pouvoir entre Diomaye Faye et Macky Sall se tiendra ensuite au Palais présidentiel où se dernier a fait 12 ans.



Plusieurs chefs d'Etat africains prendront part à cette cérémonie. Le président en exercice de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), Bola Ahmed Tinubu, le président Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, celui de la Gambien Adama Barrow, le Guinéen Mamadi Doumbouya et le Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embalo sont annoncés à Dakar.



Pour rappelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu avec un taux de 54,28%. Le candidat du pouvoir Amadou Ba est venu en deuxième position avec 35,79%.