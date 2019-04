Prestation de serment de Macky Sall : l’opposition adopte la politique de la chaise vide

Alors que le président Macky Sall va prêter serment ce mardi dans quelques heures à Diamniadio en présence de plusieurs chefs d’Etat africains, l'opposition sénégalaise a choisi la politique de la chaise vide.



Selon une source officielle à L’As, les anciens Premiers ministres ont reçu leurs cartons d’invitation, mais aucun n’a confirmé sa présence. Ces cartons ont été envoyés à Idrissa Seck, Abdoul Mbaye et Hadjibou Soumaré.



Les députés commme Mamadou Diop Decroix, qui a soutenu Idrissa Seck durant la présidentielle du 24 février dernier, a affirmé avoir reçu une invitation, et a décidé de ne pas se rendre à la cérémonie.



Les partis politiques dont le Grand Parti de Malick Gackou, Bokk Guis Guis de Pape Diop et le Parti démocratique sénégalais (Pds) de Abdoulaye Wade vont aussi boycotter la prestation de serment du nouveau chef de l’Etat, selon L’As.