Prestation de serment des nouveaux greffiers : Me Madièyna Diallo met en garde les récipiendaires

Le Tribunal de Dakar a accueilli de nouveaux greffiers ce mercredi. Une cérémonie solennelle de prestation de serment s'est tenue pour marquer l’engagement des greffiers à respecter l’ensemble des valeurs déontologiques de la justice pour servir le peuple sénégalais



« C’est une promotion de 40 greffiers dont la moitié est affectée à Dakar et c’est cette moitié qui est affectée dans le ressort de la Cour d’appel de Dakar qui prêtait serment aujourd’hui. Les autres ont été éparpillés dans les autres ressorts et ils prêteront serment à Kaolack, Saint-Louis, à Ziguinchor et à Thiès», informe le directeur adjoint du Centre de formation judiciaire.



Venu assister à la cérémonie, Me Madièyena Diallo tient à rappeler le sens même de la prestation de serment. «C’est l’événement qui marque l’engagement de l’individu pour servir la justice. Le serment, c’est le fait de jurer qu’on va respecter toutes les règles de déontologique qui encadre notre profession. Ce n’est seulement une formule vague, c’est plutôt un engagement qui transforme l’obligation morale d’être honnête en une obligation juridique voir pénale parce que une fois qu’on a juré et que l’on transgresse son serment, on parjure et on est en infraction aussi par rapport à la loi et c’est ce qui justifie la faute qui, sans le serment serait une simple sanction morale, devient une faute professionnelle voir une faute pénale», précise-t-il.



«Dans un métier où le greffier comme l’a dit le procureur est le témoin clé de la procédure, c’est quelqu’un dont la parole doit être respectée. Si le greffier n’est pas formé pour savoir garder des secrets, s’il n’est pas formé pour pouvoir respecter les règles déontologiques, la sécurité de tout le monde est en jeu», clôt le Magistrat.