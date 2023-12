Prévention et gestion des crises sanitaires: le gouvernement américain et l’Iressef joignent leurs efforts

Le premier conseiller de l'ambassade des États-Unis à Dakar, Jonathan Fisher, a salué la coopération internationale dans la recherche biomédicale lors de sa visite à l'Institut de Recherche en Santé et Surveillance Épidémiologique et de Formation (Iressef).



Dans un contexte où les menaces sanitaires transcendent les frontières nationales, le diplomate a souligné « la nécessité d'une coopération étroite pour faire face aux défis mondiaux de la santé publique ».



Il a souligné le rôle crucial de la recherche biomédicale dans la réponse aux épidémies. Selon M. Fisher, cette coopération a été renforcée par la dotation d'équipements de recherche de pointe de la part des États-Unis à l'Iressef. Ainsi, il a magnifié l'impact positif de cet équipement dans les recherches menées par l'institution, mettant en avant son rôle crucial dans la détection et la prévention des épidémies.



À en croire L’Observateur, cette visite a été l'occasion non seulement de montrer l’importance de ce partenariat pour la recherche biomédicale, mais également pour le renforcement de la sécurité sanitaire à l'échelle mondiale. Cette rencontre a également été l'occasion pour le Professeur Souleymane Mboup, Président fondateur de l'Iressef, de saluer cette coopération et d'exprimer sa gratitude envers les États-Unis pour leur contribution significative à travers la dotation en matériel, soulignant l'impact positif sur leurs recherches.



En outre, le Professeur Mboup a annoncé la continuation de ce partenariat dans d'autres domaines liés à la santé publique, soulignant ainsi l'engagement durable des États-Unis dans la promotion de la recherche médicale au Sénégal.