Prévisions météo : fortes chaleurs et atmosphère lourde jusqu’à dimanche midi

La chaleur humide domine ce samedi 4 octobre sur l’ensemble du territoire sénégalais, selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). Cette situation devrait se maintenir jusqu’au dimanche 5 octobre à midi.Le bulletin météorologique fait état de températures élevées accompagnées d’un fort taux d’humidité, rendant l’atmosphère particulièrement lourde pour les populations. Quelques bandes nuageuses traverseront le pays, mais elles ne devraient pas occasionner de précipitations significatives.Cependant, le sud-ouest se distingue par des formations nuageuses plus épaisses attendues en soirée. Dans cette zone, de faibles risques de pluies localisées ne sont pas à exclure.Face à ces conditions météorologiques, les services de prévision recommandent aux populations d’adopter des mesures de prévention. Il s’agit notamment de porter des vêtements légers, d’éviter les expositions prolongées au soleil et de s’hydrater régulièrement pour limiter les risques liés à la chaleur et à l’humidité.L’ANACIM appelle à la vigilance et rappelle que la persistance de telles conditions peut accentuer les désagréments sanitaires, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et celles souffrant de maladies chroniques.