PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Primature : Ousmane Sonko a présidé une importante réunion jeudi
Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présidé une réunion importante jeudi à la Primature. Cette séance de travail s'inscrivait dans le cadre du suivi et de l'évaluation du Plan de redressement économique et social du gouvernement.

Selon la Primature, dans un post sur X (anciennement Twitter), le Comité de mise en œuvre de ce plan a présenté des résultats probants. Ces premiers bilans encourageants doivent permettre à l'exécutif de mieux orienter ses actions pour répondre aux attentes des populations.

