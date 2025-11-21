Primature : Ousmane Sonko a présidé une importante réunion jeudi

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présidé une réunion importante jeudi à la Primature. Cette séance de travail s'inscrivait dans le cadre du suivi et de l'évaluation du Plan de redressement économique et social du gouvernement.
Selon la Primature, dans un post sur X (anciennement Twitter), le Comité de mise en œuvre de ce plan a présenté des résultats probants. Ces premiers bilans encourageants doivent permettre à l'exécutif de mieux orienter ses actions pour répondre aux attentes des populations.
Selon la Primature, dans un post sur X (anciennement Twitter), le Comité de mise en œuvre de ce plan a présenté des résultats probants. Ces premiers bilans encourageants doivent permettre à l'exécutif de mieux orienter ses actions pour répondre aux attentes des populations.
#PrimatureSN Le Premier ministre @SonkoOfficiel a présidé ce jeudi au Building administratif, la réunion du Comité de mise en œuvre des mesures du Plan de redressement économique et social. Une rencontre qui a permis de constater les résultats probants qui permettront de mieux… pic.twitter.com/1X0DNFgGQW
— Primature du Sénégal (@PrimatureSN) November 20, 2025
Autres articles
-
Maïmouna Ndour Faye annonce une plainte contre Cheikh Bara Ndiaye
-
PASTEF reporte la Journée des Martyrs et Victimes au 7 décembre
-
Primature : Ousmane Sonko constate des progrès dans la mise en œuvre du PRES
-
Guinguinéo : des responsables écartés des groupes Pastef pour leur adhésion à la plateforme Diomaye Président
-
Lettre ouverte de Me Diaraf Sow au président de la République Bassirou Diomaye Faye