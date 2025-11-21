Primature : Ousmane Sonko a présidé une importante réunion jeudi

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présidé une réunion importante jeudi à la Primature. Cette séance de travail s'inscrivait dans le cadre du suivi et de l'évaluation du Plan de redressement économique et social du gouvernement.



Selon la Primature, dans un post sur X (anciennement Twitter), le Comité de mise en œuvre de ce plan a présenté des résultats probants. Ces premiers bilans encourageants doivent permettre à l'exécutif de mieux orienter ses actions pour répondre aux attentes des populations.