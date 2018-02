Prime de qualification au Mondial : Chaque joueur va toucher 30 millions Fcfa avant le...

Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, après leur qualification à la Coupe du Monde Russie 2018, recevront une prime fédérale de 30 millions F Cfa chacun.

« La prime de qualification fédérale, qui n’a rien voir avec la prime spéciale, est chiffrée à 30 millions de Fcfa par joueur pour l’ensemble des éliminatoires. Ces 30 millions de francs reviendront aux joueurs qui ont joué l’intégralité des matchs. Après ce sera au prorata des matchs qu’on va calculer ces montants », a annoncé Me Augustin Senghor ce mardi à l’occasion de la rencontre avec l’ANPS.



Les joueurs seront payés avant le début du Mondial

« Les montants seront payés avant le début de la compétition, et le plus tôt possible parce qu’on souhaite que les joueurs aillent dans cette compétition en étant décharger des aspects qui puissent être demain des facteurs bloquants. Et notre souhait c’est d’éviter au maximum ce que l’on a vu en Afrique, puisque les exemples servent à cela. Nous sommes en Afrique, les exemples qu’ont connu d’autres pays doivent nous servir et qu’on montre une maturité, que quelque part que l’Afrique a grandi et faire en sorte que les questions d’argent ne puissent être des débats interminables qui nous détourneraient de l’essentiel », a précisé le président de la Fédération.