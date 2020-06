Pris avec un sac contenant 7 kg de chanvre indien, Fodé Bakary Diatta encourt 10 ans de travaux forcés

Les faits pour lesquels l’accusé Fodé Bakary Diatta a comparu jeudi dernier à l’audience de la chambre criminelle du Tgi de Dakar remontent à la nuit du 06 au 07 juin 2015. Plus précisément, ils se sont produits aux environs de 20 heures cette nuit-là. L’accusé, en provenance de Saly Portudal, a été interpellé à Diamniadio dans un véhicule 7 places par les gendarmes de la brigade de la localité à l’entrée du scanner mobile. Un sac noir a été trouvé contenant 7 kilogrammes de chanvre indien a été trouvé dans la malle arrière du véhicule.



Interpellé sur la provenance du produit prohibé, le mis en cause a soutenu que le sac, dont il ignorait le contenu, lui a été remis par un certain Mbagnick pour le compte d’un autre individu. Le procureur lui demande si le nommé Mbagnick habitant à Ouakam n’est pas l’accusé Fodé Bakary Diatta. Si un produit est trouvé dans le sac de quelqu’un, il lui appartient jusqu’à la preuve du contraire. « Selon le chauffeur du véhicule 7 places, l’accusé a embarqué le sac au niveau du croisement Saly. Si on n’a rien à se reprocher, on ne peut pas avoir un comportement douteux. cette quantité de drogue saisie était destinée au trafic intérieur », a soutenu le défenseur de la société dans les colonnes de Le Témoin. Qui, pour la répression du crime, a requis 10 ans de travaux forcés contre Fodé Bakary Diatta.



Quant à la défense, elle a souligné que l’accusé a réitéré à la barre qu’il n’a jamais été le propriétaire du sac contenant la drogue. A en croire Me Ousmane Thiam, son client ne peut pas être poursuivi pour trafic intérieur de drogue. Pour finir, il a sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour son client. Ce par la requalification des faits de trafic en offre ou cession de chanvre indien. L’affaire est mise en délibéré pour le 17 juin prochain.