Prise en charge de l'athlète Kène Ndoye: sa famille dénonce des manœuvres de personnes malintentionnées

Malade depuis 2012, Kène Ndoye est au centre des débats depuis un appel à l’aide largement partagé sur les réseaux sociaux. Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque l’Etat a débloqué une enveloppe de dix millions FCFA pour aider l’ancienne championne d’Afrique de triple-saut à se soigner. Malgré cet apport de l’Etat, l’élan de solidarité ne faiblit pas puisqu’atteinte de polyarthrite rhumatoïde et polymiosite d’après un diagnostic établi par un médecin (maladie dégénérative qui s’attaque aux muscles et aux articulations), la légende de l’athlétisme sénégalais aura besoin d’une enveloppe assez conséquente pour suivre un traitement.



Dans ce sillage, la famille de l’ancienne athlète a tenu à alerter sur la mauvaise foi du sieur Mory Tall dans un communiqué qui est parvenu au journal Le Témoin. « Le magnifique élan de solidarité manifesté par le peuple sénégalais à l’endroit de Kène nous a fortement touché et nous avons voulu être reconnaissants en ouvrant nos portes à tous ceux qui voulaient participer à cet élan. C’est dans ce sillage que nous avions notamment accepté la proposition de soutien de M. MORY TALL. Ce dernier est donc venu ce mardi chez l’athlète pour l’emmener, comme convenu, voir un médecin pour des examens médicaux. Nous avons néanmoins été surpris de le voir débarquer avec un groupe de média pour filmer la rencontre et prendre des photos. Nous leur avions gentiment demandé de ne pas le faire et avions également prié ses accompagnants qui filmaient avec leurs téléphones de supprimer les vidéos prises en cachette. C’est donc avec regrets que nous avons vu des images et vidéo postées ce mercredi 09 Décembre sur la page Facebook de M. Mory TALL, sans notre autorisation », lit-on dans le document produit par la famille de l'athlète.