Prise en charge du cancer: 50 milliards FCFA pour la construction d'un centre d'oncologie

Le gouvernement sénégalais représenté par le ministre de l’économie, a signé avec l’ambassadeur de la République de Corée, un arrangement pour la construction d’un centre national d’oncologie à Diamniadio. L’infrastructure va couter 50 milliards FCFA.







« Avec cet arrangement qui précise de manière claire les droits et obligations de chaque partie, le processus de mise en œuvre de ce projet entre dans une phase décisive », a dit le ministre Amadou Hott, qui précise que l’accord avait été signé en mai 2018, en Corée du Sud.







D’après lui, cet important financement traduit clairement l’engagement de la République de Corée à soutenir les efforts de développement du Sénégal et le gouvernement va ménager aucun effort pour que ce projet soit un succès.







Pour le diplomate coréen, la construction de ce centre de santé, s’inscrit parfaitement dans les orientations de l’Etat du Sénégal en matière de santé. Won Sok Choi a soutenu que le cancer est une cause importante de décès au Sénégal à combattre le plus rapidement possible.