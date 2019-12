Prison Camp pénal: Seydi Gassama donne des nouvelles de Guy Marius Sagna et de sa grève de la faim

Seydi Gassama a rendu, ce vendredi visite à l'activiste guy Marius Sagna arrêté depuis le 29 novembre et placé sous mandat de dépôt depuis le 4 décembre, pour avoir manifesté avec d'autres camarades, contre la hausse du prix de l'électricité.



Le défenseur de droits humains a confirmé que le détenu a entamé une nouvelle grève de la faim depuis quelques jours. Mais qu'il est loin d'être abattu.

"#Senegal: J'ai rendu visite ce matin à M. #GuyMariusSagna à la prison du Camp Pénal de Liberté 6 à Dakar. J'ai trouvé un homme serein, jovial, toujours fidéle à ses combats et à ses convictions malgré le mois passé en prison et la grève de la faim qu'il observe depuis quelques jours. Amnesty International demande sa libération immédiate ainsi que celle de deux autres manifestants toujours détenus dans cette prison", a écrit le Directeur de la section Sénégal d'Amnesty International sur sa page Facebook.