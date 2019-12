Prison de Camp Pénal: Guy Marius Sagna isolé dans le secteur réservé aux terroristes

Placé sous mandat de dépôt, mercredi dernier, l'activiste Guy Marius Sagna est emprisonné à la prison du Camp Pénal de Liberté 6. Pire, le nouveau coordonnateur de la Plateforme citoyenne "Aar Li Ñu Bokk" est logé à la chambre 8, dans le secteur de haute sécurité réservé aux personnes poursuivies principalement pour terrorisme.



L’activiste leader de "Frapp-France Dégage" et ses camarades avaient été arrêtés vendredi 3 décembre 2019 devant les grilles du palais de la République alors qu’ils marchaient pour protester contre la hausse des prix de l’électricité.



Les prévenus ont fait l’objet mercredi d’un mandat de dépôt, à l’issue de leur audition par le procureur de la République. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite. Outre ce délit, Guy Marius Sagna est poursuivi pour rébellion, provocation d'un attroupement et actions diverses. L'activiste Guy Marius Sagna et Cie, placés sous mandat de dépôt après leur manifestation devant les grilles du Palais, sont éparpillés un peu partout dans les prisons dakaroises, informe leur avocat Me Koureysi Ba.

Selon "L'Observateur" qui en fait échos, c'est dans ce même secteur où séjournait l'Imam Alioune Badara Ndao.