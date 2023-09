Prison de Rebeuss: encore une centaine de détenus libérés ce samedi

Après la vague de libérations de « détenus Pastef » vendredi de la prison de Rebeuss (près d’une cinquantaine), une centaine d’autres détenus a été remise en liberté ce samedi, a-t-on appris de sources proches du parti de l’opposant Ousmane Sonko.



Ces vague de libérations ont débuté avec les élargissements du chroniqueur Cheikh Bara Ndiaye et de Serigne Assane Mbacké entre jeudi et vendredi. Et surtout avec la visite du Président Macky Sall à Touba auprès du Khalife général des Mourides à l’occasion de la préparation du Magal.