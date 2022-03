Privation de salaire : les travailleurs du quotidien « Le Soleil » se cotisent et paient les salaires de leurs collègues

Les travailleurs du quotidien « Le Soleil » se cotisent pour payer les salaires de leurs collègues privés de paie par le directeur général Yakham Mbaye, mentionne un communiqué de presse parvenu à PressAfrik et signé par Le Collège des délégués du personnel de la SSPP Le Soleil.



« En privant nos deux collègues, Mouhamadou Sall et Moustapha Lo, de leurs salaires du mois de février, Yakham Mbaye, directeur général absentéiste et rompu aux basses manœuvres, espérait les rabaisser, les humilier et les affamer », souligne le communiqué.



Ainsi en guise de soutien, « les travailleurs, unis et déterminés à rétablir la justice et l’équité, ont initié l’opération « Fay salaire yi » depuis une dizaine de jours ».

Cette œuvre de solidarité inédite, poursuit le communiqué a reçu l’adhésion de tous. « Les agents de la SSPP, quels que soient leurs rangs, ont mis la main à la poche pour faire de cette action une réussite totale. Et les résultats ont, de très loin, dépassé les attentes. L’argent collecté a permis de payer le salaire de nos deux camarades victimes des dérapages de Yakham Mbaye », précise le document.



Les agents de la SSPP Soleil se disent déterminés à combattre toutes injustices et demandent à leur directeur de mettre fin à ses dérives managériales. « Les travailleurs sont plus que jamais déterminés à combattre toutes les injustices que Yakham Mbaye et sa bande ont instaurées au Soleil et de mettre définitivement fin à ses dérives managériales qui ont fini de porter un sacré coup à l’entreprise. Et la lutte se poursuivra jusqu’à la satisfaction de nos doléances ».



Ils invitent le Président de la République, « détenteur légitime du pouvoir et garant du respect des lois et règlements, à la résolution définitive de cette crise chronique au Soleil depuis l’arrivée de Monsieur Yakham Mbaye ».