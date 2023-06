Privatisation des droits de Sonko: Déthié Fall en mission Fast track à l'étranger

Dans le cadre de l’internationalisation de la mobilisation contre les dérives du Président Macky Sall, Déthié Fall, leader du PRP, annonce son voyage à l'étranger pour le compte de l’opposition à la rencontre d’organisations internationales très préoccupées par la situation nationale.



« Je pars en mission Fast track de 72h pour le compte de l’opposition en France, Suisse et Italie à la rencontre d’organisations internationales très préoccupées par la situation nationale », informe Déthié dans une note.



« Nous dénonçons la séquestration et la privation des droits du Président Ousmane SONKO, les violences inouïes du régime de Macky Sall contre les populations sénégalaises lors des manifestations avec son lot de conséquences», dit-il.



Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 dénonce également « l'élimination politique systématique de tous les candidats à l’élection , l’emprisonnement des militants, responsables de l'opposition et des journalistes ; etc. Il appelle « tous à se tenir « Debout pour la préservation et la Défense de la démocratie et des Libertés ».