Prix FIFA The Best: L'Américaine Megan Rapinoe élue meilleure joueuse de l'année

L'Américaine Megan Rapinoe a remporté le prix FIFA The Best de meilleure joueuse de l'année lundi, en battant sa compatriote Alex Morgan, avec qui elle a remporté la Coupe du Monde-2019, et l'Anglaise Lucy Bronze. Rapinoe, qui évolue à Seattle, a brillament mené les Etats-Unis, qui ont conservé leur titre lors du Mondial féminin en France l'été dernier.