Prix Oscar : le Président Diomaye encourage les entreprises et organismes à persévérer dans la voie de l’amélioration continue

Le président de la République a présidé, ce matin, la cérémonie de remise des trophées du Prix Oscar national de la Qualité.



À cette occasion, le chef de l’État a salué l’engagement des entreprises sénégalaises qui ont fait le choix de l’excellence dans un contexte mondial marqué par une concurrence accrue et des exigences de qualité toujours plus élevées.



Le président de la République a rappelé que la qualité doit devenir un principe fondamental de gouvernance, aussi bien dans le secteur privé que dans l’administration publique. "Elle constitue", a-t-il souligné, "un levier stratégique pour construire un Sénégal souverain, industriel, compétitif et prospère".

À travers la promotion de la culture des normes et de l’excellence, le Sénégal affirme son ambition de s’intégrer pleinement dans les chaînes de valeur régionales et internationales, conformément aux objectifs de la vision Sénégal 2050.



Le chef de l’État a chaleureusement félicité les lauréats du Prix Oscar national de la Qualité, tout en encourageant l’ensemble des entreprises et organismes à persévérer dans la voie de l’amélioration continue, condition indispensable pour relever les défis de la transformation économique nationale.