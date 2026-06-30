Affaire PRODAC : Pape Malick Ndour rentre chez lui après sa liberté provisoire

L’ancien ministre de la Jeunesse et membre de l’opposition, Pape Malick Ndour, est rentré à son domicile. Des images de son retour ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Le parquet a finalement renoncé à interjeter appel de la décision de la chambre d’accusation financière, qui lui avait accordé une liberté provisoire.



Pour rappel, l’ancien ministre et coordinateur du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC) avait été arrêté le vendredi 15 mai par la Division des investigations criminelles (DIC) puis placé sous mandat de dépôt. Cette interpellation faisait suite à la confirmation, le 28 avril 2026, par la Cour suprême, du mandat de dépôt qui le visait, mettant ainsi fin à son contrôle judiciaire.



Il est reproché à Pape Malick Ndour d’avoir validé le décaissement jugé suspect de plus de 2,7 milliards de FCFA au profit de la société israélienne Green 2000, sur la base de factures pro forma. L’homme d’affaires Khadim Bâ est également cité dans ce dossier.



Depuis le début de la procédure, l’opposant, membre de l’APR, nie toute malversation financière et dénonce un « acharnement » politique et judiciaire.