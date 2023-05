Procès Adji Sarr - Sonko: le Secrétaire exécutif national de l'APR se prononce

Le Parti de l'Alliance pour la république (Apr) invite la population sénégalaise à garder sa sérénité au procès devant opposer Adji Sarr à Ousmane Sonko, prévu, mardi 16 mai, à la chambre criminelle de Dakar.



"L’Alliance Pour la République appelle tous les citoyens, épris de paix, de sécurité et de justice, à garder la sérénité et laisser la justice suivre son cours comme il est de tradition dans notre pays", a indiqué le communiqué du parti au pouvoir.



Pour eux: "il est clair que pour cette affaire opposant deux citoyens sénégalais, tous nos concitoyens comme l’opinion internationale attendent d’être édifiés par la vérité judiciaire dans ce feuilleton marqué par moult rumeurs, manipulations, dérobades, accusations, procès d’intentions ou affabulations visant uniquement à jeter le discrédit sur notre justice. Sans aucun doute, le Sénégal, notre pays restera une démocratie modèle qu’il nous faut toujours consolider en respectant et défendant ses institutions, un État de droit respecté de par le monde et protecteur, sans discrimination, des droits de tous ses citoyens".



A cet égard, l’Alliance Pour la République invite "l’État à prendre toutes les dispositions requises pour garantir la sécurité des biens et des personnes sur l’étendue du territoire national, l’ordre et la tranquillité au bénéfice de tous, dans la continuité de sa doctrine et de sa mission régalienne de faire respecter et prévaloir les principes et valeurs de l’État de droit, de la démocratie et de la République"