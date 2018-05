Procès Imam Ndao : Les avocats de Omar KeÏta et Boubacar Decoll Ndiaye déposent une demande de liberté prvovisoire

Les plaidoiries des avocats de la défense se poursuivent depuis 9 heures 52 à la Chambre criminelle du Palais de justice de Dakar. A cet effet, les avocats des accusés Omar Keita et Boubacar Decoll Ndiaye, dont Me Chahrazade Hilal et Me Amadou Diallo, au terme de leur plaidoirie, ont déposé une demande de liberté provisoire pour leurs clients. Selon Me Hilal cette requête est formulée par le simple fait qu’il n’y aucune indice de culpabilité contre Omar Keita. «Le fait de connaître Matar Diokhané ne justifie pas le fait de commettre des actes de terrorisme. Il est resté 2 ans et 3 mois sans voir sa famille. Il n’a participé à aucune réunion ni à Rosso ni au Lac-Rose encore moins à Mbao», a soutenu la robe noire.



Prétextant des troubles à l’ordre public, le maître des poursuites s’oppose catégoriquement à la demande. «M. le président, il est vrai qu'après 48 heures de détention la défense peut introduire une demande de liberté provisoire. Il est vrai que le ministère requiert leur acquittement. Mais accorder la liberté provisoire de votre part c’est préjudicier le dossier et la loi vous l’interdit. Au regard de trouble à l’ordre public, le représentant de l’Etat s’oppose à la demande de liberté provisoire pour les accusés Omar Keita et Boubacar Decoll Ndiaye".



Finalement, le juge Samba Kane a mis la demande en délibéré j'usqu'après la pause. L’audience va reprendre à 15 heures.