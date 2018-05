Procès Imam Ndao: Les journalistes boycottent la plaidoirie de Me Massokhna Kane

Me Massokhna Kane ne verra que du feu demain quand il va consulter l’ensemble des journaux du Sénégal. En effet, après avoir "agressé" les journalistes tout au long de l'interrogatoire des accusés présumés terroristes en demandant au tribunal d’interdire à la presse d’assister aux débats d'audience. Ainsi, les journalistes qui sont dans la salle 4 de la Chambre criminelle en formation spéciale ont décidé, à l'unanimité de ne pas rendre public la plaidoirie de ce dernier. Selon Aliou Diouf, secrétaire général adjoint de l'Association des chroniqueurs judiciaires du Sénégal, les journalistes ne font que le suivre dans sa logique car ce dernier ne veut pas de publicité.



« Nous avons décidé de boycotter la plaidoirie de Me Massokhna Kane parce que tout simplement il ne veut pas de publicité. Lors des débats, il a introduit une requête en demandant au président d’interdire la publicité des débats d’audience dans la presse. En gros, il avait demandé à ce que les reporters soient interdit d’accéder dans la salle », a souligné le journaliste du quotidien Libération, qui explique qu’aujourd’hui si cette requête avait été appliquée par le tribunal, la population n’allait pas avoir des comptes rendus de ce qui se passe dans le procès « Il ne veut pas de publicité, donc nous avons décidé à l’unanimité de boycotter sa plaidoirie », a-t-il laissé entendre.



Un avis que partage Madame Fatou Sy du journal Enquête qui précise : « Nous avons décidé de boycotter à l’unanimité la plaidoirie de Me Massokhna Kane pour le suivre dans sa logique. Parce que durant les interrogatoires d’audience il avait introduit une requête au président du tribunal M. Samba Kane d’interdire les journalistes d’assister aux débats ».

Heureusement, se réjouit-t-elle, la Chambre ne l'a pas suivi dans ce sens. « Donc nous n’allons pas rendre sa plaidoirie publique », a-t-elle dit. Seulement, s’inquiète-t-elle, il faut s’attendre à ce que la population nous reproche de leur priver de leur droit à l’information. Mais, il faut retenir qu’il n’est pas le seul avocat de la défense dans ce dossier.



Le reporter de Dakar actu Abdoukhadre Cissé a quant à lui indiqué qu’il a décidé de suivre le mot d’ordre pour soutenir ses confrères. « En tant que journaliste je vais suivre mes confrères dans leur logique. Si nous voulons être respectés, nous devons poser des actes allant dans ce sens », a-t-il fait savoir.