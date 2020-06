Procès Lamine Diack : bloqués au Sénégal, les avocats de Papa Massata Diack parlent de violation des droits de leur client

Le pool d’avocats de Papa Massatta Diack se disent scandaliser après le juge du tribunal judiciaire de Paris a refusé leur demande d’annulation du procès. « Nous sommes scandalisés par ce qui vient de se passer », a déclaré Me Moussa Sarr.



Qui poursuit : « Dans le cadre de ce procès si vous vous rappelez bien, la première audience était fixée le 13 janvier 2020. Nous nous sommes rendus, moi et Me Fallou qui sommes les principaux avocats de Papa Massata Diack, en France pour la tenue de ce procès. Et, le parquet a argué de la réception par lui de la Commission rogatoire internationale pour demander le renvoi pour mieux prendre connaissance du dossier. Et nous sommes revenus au Sénégal».



Entre temps, a ajouté la robe noire, « il y a eu la pandémie du coronavirus qui fait que la France a fermé ses frontières comme le Sénégal. Aujourd’hui, le procès était programmé, nous avions déposé une demande de renvoi pour nous permettre de se déplacer, ce que la juridiction française a refusé. Ce que nous estimons que c’est une violation des droits de la défense. Les droits de la défense sont absolus ».



En violant les droits de Papa Massata Diack, on aboutira à un procès qui ne soit pas équitable, a pesté Me Sarr. Il a tenu à faire savoir au président du tribunal qui a déclaré que Papa Massata Diack pouvait bien être représenté par ses avocats, que Diack fils n’a pas d’avocats français. « Ses principaux avocats, c’est moi et Me Fallou», a-t-il conclu sur Sud Fm.