Procès contre la BCEAO: expulsé il y a trois ans, Kémi Séba annonce son retour au Sénégal

Trois ans après avoir été expulsé du Sénégal, l’activiste et non moins leader d'Urgence panafricaniste Kémi Séba sera de retour à Dakar ce dimanche 23 Février 2020 où il sera de nouveau devant les juges du tribunal Grande Instance de Dakar lundi 24 février 2020, dans le procès qui l'oppose à la Bceao à propos du billet de 5 000 francs CFA qu'il avait brûlé en 2017.



C’est l’activiste lui-même qui a annoncé son retour à travers une note laconique publiée sur sa page Facebook avec une assurance sans commune mesure. « Je serai de retour ce Dimanche 23 Fevrier à 16h 35 à l'aéroport Blaise Diagne international au Sénégal. Trois ans après avoir été déporté du pays de la Teranga, je serai de retour ce Dimanche 23 Février à l'aéroport Blaise Diagne International pour REPONDRE à ma convocation judiciaire comme UN HOMME (ou UNE FEMME) DE PRINCIPE SE DOIT DE LE FAIRE. J’assisterai donc le lendemain à mon procès qui débutera le Lundi 24 Février à 9h. Je serai accompagné de mes avocats. Apaisé, sans rancune, sans colère, car je sais que Dieu me donne et me donnera encore plus raison demain pour chacun des sacrifices encourus pour notre peuple. Chers frères et sœurs. Nous avons DÉJA GAGNÉ. C'est pour cela que nos adversaires se déchaînent autant contre nous »



Pour rappel, le leader d'Urgence panafricaniste Kémi Séba et le membre de FRAPP France Dégage, Bentaleb Sow avaient été relaxés par le juge du Tribunal des Flagrants délits le 29 Août 2017, dans l'affaire du billet de banque brûlé à la place de l'Obélisque le 19 août 2017. L’activiste a été jugé pour destitution volontaire et publique d’un billet de banque.